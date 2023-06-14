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Представители Кариоки сообщили, что бразилец готов рассмотреть вариант возвращения в РПЛ

Представители агентства Santanna Esportes, которое ведёт дела экс-полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки, ответили на вопрос о возможном возвращении бразильца в чемпионат России.

Бразилец Кариока готов рассмотреть возвращение в РПЛ
© Чемпионат.com

«Возможно ли возвращение Кариоки в Российскую Премьер-Лигу? Рафаэл недавно продлил контракт с «Тигрес», но всё зависит от предложения, которое поступит. Мы с большим уважением отнеслись бы к появлению такого варианта», – цитирует представителей агентства Santanna Esportes интернет-портал Metaratings.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» – сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в «Тигрес», с которым завоевал чемпионский титул. В ходе своей карьеры Рафаэл также защищал цвета «Гремио» и «Васко да Гама». За «Спартак» Кариока провёл 139 матчей.

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