Мбаппе высказался о Месси и Роналду

– Месси и Криштиану Роналду покинули большой футбол. Начинается эра Мбаппе и Холанда, или все будет иначе?

– На вещи стоит смотреть иначе. Такое случается, может быть, раз в 50 лет или даже больше, когда двум таким футболистам, как Месси и Роналду, удается так долго держать такой уровень. Мы жили в исключительную эпоху. Надеюсь, фанаты оценили это.

Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против Лео и в одной команде с ним. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у Месси за эти два сезона.