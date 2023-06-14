Мбаппе высказался о Месси и Роналду

Мбаппе о Месси и Роналду: «Они вечны. Исключительная эпоха – такое случается раз в 50 лет. Они написали историю»
Килиан Мбаппе высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Месси и Криштиану Роналду покинули большой футбол. Начинается эра Мбаппе и Холанда, или все будет иначе?
– На вещи стоит смотреть иначе. Такое случается, может быть, раз в 50 лет или даже больше, когда двум таким футболистам, как Месси и Роналду, удается так долго держать такой уровень. Мы жили в исключительную эпоху. Надеюсь, фанаты оценили это.
Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против Лео и в одной команде с ним. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у Месси за эти два сезона.
Они написали историю футбола. Они вечны, – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Мбаппе о Месси и Роналду: «Они вечны. Исключительная эпоха – такое случается раз в 50 лет. Они написали историю»