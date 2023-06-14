Мостовой заявил, что был бы не против работать в штабе Абаскаля

«Чтобы в «Спартаке» что-то поменялось в футбольном плане, нужно приглашать в руководство людей из этого вида спорта. Кого можно пригласить? Мостового, например. Только вряд ли Абаскаль меня позовет к себе в команду. У него там свои друзья. Но я был бы не против», — сказал Мостовой.