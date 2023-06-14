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Экс-футболист Мостовой заявил, что был бы не против работать в штабе Абаскаля в "Спартаке"

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что был бы не против работать в тренерском штабе Гильермо Абаскаля в стане красно-белых. Его слова передает RT.

Мостовой заявил, что был бы не против работать в штабе Абаскаля
© РИА Новости

«Чтобы в «Спартаке» что-то поменялось в футбольном плане, нужно приглашать в руководство людей из этого вида спорта. Кого можно пригласить? Мостового, например. Только вряд ли Абаскаль меня позовет к себе в команду. У него там свои друзья. Но я был бы не против», — сказал Мостовой.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

С ним также будут обучаться экс-игроки сборной Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев и Роман Павлюченко.

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