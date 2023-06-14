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Полузащитник Милнер перешел из "Ливерпуля" в "Брайтон"

Футбольный клуб «Брайтон» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

Легендарный футболист «Ливерпуля» перешел в «Брайтон»
© Газета.Ru

Соглашение рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Милнер перешел в «Брайтон» из «Ливерпуля», с которым у 37-летнего футболиста закончился контракт. За «Ливерпуль» англичанин выступал с 2015 года. В минувшем сезоне Милнер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Милнера оценивается в €2 млн.

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