Отец капитана "Хали-Гали" рассказал об обстоятельствах гибели сына на футбольном поле

"Ребенок умер на поле. Он вышел на замену, сел и потерял сознание, - сказал Юрий Березовский. - Я был с ним. Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после - подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось".