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В ЦСКА прояснили ситуацию со сроком контракта Чалова

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале сообщил, что контракт нападающего команды Фёдора Чалов рассчитан до конца календарного 2024 года, а не до окончания сезона 2023/2024.

В ЦСКА прояснили ситуацию со сроком контракта Чалова
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Напомним, вчера, 14 июня, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил об интересе к Чалову со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Инсайдер заявлял, что интерес к нападающему вызван истекающим по окончании следующего сезона контрактом игрока. Как оказалось позднее, соглашение Чалова рассчитано до декабря, а не июня 2024 года.

25-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. В прошедшем сезоне нападающий помог армейцам выиграть Кубок России. Форвард забил 24 гола и сделал шесть результативных передач в 41 матче во всех турнирах.

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