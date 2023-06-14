"Рубин" предложил защитнику "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1"

Казанский "Рубин" заинтересован в трансфере защитника "Спартака" Мацея Рыбуса. Как утверждает источник, татарстанский клуб предложил 33-летнему поляку однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Отмечается, что инициатором трансфера выступает лично наставник "Рубина" Рашид Рахимов . Именно новый главный тренер казанцев настоял на том, чтобы руководство клуба приступило к переговорам с легионером красно-белых.

Ранее сообщалось, что Рыбус за год в "Рубине" может заработать 35 млн рублей. Помимо клуба из столицы Татарстана, на игрока претендуют "Пари НН" и "Балтика". В минувшем сезоне поляк появлялся на поле всего в 8 матчах чемпионата России, отметившись голом и результативной передачей.