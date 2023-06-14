$84.32+0.6891.07+0.68

"СЭ": "Рубин" предложил защитнику "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1"

Казанский "Рубин" заинтересован в трансфере защитника "Спартака" Мацея Рыбуса. Как утверждает источник, татарстанский клуб предложил 33-летнему поляку однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Отмечается, что инициатором трансфера выступает лично наставник "Рубина" Рашид Рахимов. Именно новый главный тренер казанцев настоял на том, чтобы руководство клуба приступило к переговорам с легионером красно-белых.

"Рубин" предложил защитнику "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1"
© Rusfootball

Ранее сообщалось, что Рыбус за год в "Рубине" может заработать 35 млн рублей. Помимо клуба из столицы Татарстана, на игрока претендуют "Пари НН" и "Балтика". В минувшем сезоне поляк появлялся на поле всего в 8 матчах чемпионата России, отметившись голом и результативной передачей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители