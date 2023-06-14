Мостовой объяснил, почему три итальянские команды уступили в финалах еврокубков
Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему итальянские «Интер», «Рома» и «Фиорентина» уступили в финалах еврокубков сезона-2022/23.
«Я думаю, что выход трех команд из Италии в финал еврокубков является совпадением. Не стоит забывать, что сборная Италии проиграла Уругваю в финале молодежного чемпионата мира. Такое бывает. «Интер», «Рома» и «Фиорентина» ничем не уступили своим соперникам по решающим матчам», — сказал Мостовой.
Напомним, «Интер» уступил в финале Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:1, «Рома» в серии пенальти уступила в решающем матче Лиги Европы испанской «Севилье», а «Фиорентина» в финале Лиги конференций проиграла английскому «Вест Хэму» со счетом 1:2.
«Рома» является последним клубом из Италии, которому удалось выиграть европейский турнир. В сезоне-2021/22 подопечные Жозе Моуринью стали триумфаторами Лиги конференций, обыграв в финале нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0.