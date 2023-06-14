Мостовой объяснил, почему три итальянские команды уступили в финалах еврокубков

«Я думаю, что выход трех команд из Италии в финал еврокубков является совпадением. Не стоит забывать, что сборная Италии проиграла Уругваю в финале молодежного чемпионата мира. Такое бывает. «Интер», «Рома» и «Фиорентина» ничем не уступили своим соперникам по решающим матчам», — сказал Мостовой.