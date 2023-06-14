В РФС сообщили о планах сборной России провести домашний матч с африканской сборной

«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнёра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещё возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.