Нидерланды — Хорватия: «шашечные» снова вышли вперёд на 98-й минуте матча

В эти минуты проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хорватия снова вышла вперёд на 98-й минуте матча благодаря голу своего форварда Бруно Петковича, который отличился с передачи Луки Модрича.

Ранее «оранжевые» открыли счёт в матче на 34-й минуте — отличился форвард команды Дониэлл Мален. На 55-й минуте нападающий «шашечных» Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. Хорваты впервые повели в счёте благодаря голу хавбека Марио Пашалича на 73-й минуте. Нидерланды сравняли счёт в последний момент благодаря голу молодого хавбека Ноа Ланга на 90+6-й минуте.