Макрон пообещал попытаться уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается уговорить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться в команде. По словам главы государства, он приложит соответствующие усилия.

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Об этом Макрон сказал юному болельщику парижского клуба, который спросил его, останется ли Мбаппе в «ПСЖ».

«Никаких сенсационных новостей у меня нет. Но я постараюсь добиться этого», — ответил Макрон.

Напомним, что в 2022 году Макрон уже уговаривал нападающего остаться в парижском клубе. И тогда ему это удалось. Тогда Мбаппе продлил контракт с парижанами на два года.