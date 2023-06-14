Макрон пообещал попытаться уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается уговорить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться в команде. По словам главы государства, он приложит соответствующие усилия.
Об этом Макрон сказал юному болельщику парижского клуба, который спросил его, останется ли Мбаппе в «ПСЖ».
«Никаких сенсационных новостей у меня нет. Но я постараюсь добиться этого», — ответил Макрон.
Напомним, что в 2022 году Макрон уже уговаривал нападающего остаться в парижском клубе. И тогда ему это удалось. Тогда Мбаппе продлил контракт с парижанами на два года.
Ранее стало известно, что Мбаппе отказался продлить контракт с французским клубом. По данным СМИ, «ПСЖ» теперь планирует продать игрока летом 2023 года.