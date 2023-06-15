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Агент Медины прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»

Футбольный агент Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отреагировал на слухи об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Спартака». Ранее парагвайский журналист Бруно Понт сообщил, что Медина интересен «Спартаку» и ряду клубов из Англии.

Агент Медины прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»
© Чемпионат.com

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе.

Травма Медины в расположении сборной Парагвая? Да, насколько мне известно, повреждение несерьёзное», — приводит слова Биттара Metaratings.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26 летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

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