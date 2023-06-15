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Стал известен первый финалист Лиги Наций

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги Наций сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стал известен первый финалист Лиги Наций
© Reuters

В полуфинале команда одержала победу над Нидерландами. Встреча прошла на стадионе в Фейеноорде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей в дополнительное время. На 34-й минуте счет открыл нападающий голландцев Дониэлл Мален. На 55-й минуте счет сравнял форвард Андрей Крамарич, реализовавший пенальти.

На 72-й минуте Хорватия вышла вперед благодаря голу полузащитника Марио Пашалич. На шестой добавленной ко второму тайму минуте хавбек Ноа Ланг сравнял счет. На 98-й минуте нападающий Бруно Петкович вновь вывел хорватов вперед. На 116-й минуте хавбек Лука Модрич реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Второй финалист определится в матче между сборными Испании и Италии. Встреча пройдет 15 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Финал Лиги Наций пройдет 18 июня в Роттердаме. Текущий розыгрыш турнира является третьим в истории. Действующим победителем является сборная Франции.

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