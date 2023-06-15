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Хачатрян: "Краснодар" планирует выручить на продаже Сперцяна более €12 млн

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» рассчитывает выручить на продаже полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна €12 млн плюс бонусы, сообщает в социальной сети журналист Грач Хачатрян.

Стало известно, сколько «Краснодар» планирует выручить на продаже Сперцяна
© РИА Новости

Контрактное соглашение футболиста с «Краснодаром» рассчитано до 2026 года. В минувшем сезоне он в 32 матчах 13 раз поражал ворота соперника, а также десять раз выступал в роли ассистента для своих партнеров по команде.

По информации СМИ, интерес к Сперцяну проявляет ряд зарубежных клубов, в числе которых нидерландский «Аякс», французский «Марсель», а также итальянские «Милан» и «Фиорентина».

«Аякс» якобы сделал «Краснодару» официальное предложение по приобретению игрока сборной Армении. Предполагаемая сумма трансфера полузащитника — €9 млн, а спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат уже связался с представителями 23-летнего игрока.

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