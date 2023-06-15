Ролан Гусев покинул пост старшего тренера "молодежки" ЦСКА

«Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства. Но, что самое важное, многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов — все эти ребята уже находятся в обойме основной команды. Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович пригласит ещё несколько парней на просмотр.



Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе. Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!" — прокомментировал отставку Гусева генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.