Беллингем занял номер Зидана в "Реале"

Джуд Беллингем будет играть в «Реале» под 5-м номером.
Мадридский клуб проводит презентацию английского полузащитника в качестве своего игрока. 19-летний футболист взял 5-й номер.
Ранее под этим номером в «Реале» играл Зинедин Зидан. В прошлом сезоне «пятерка» принадлежала Хесусу Вальехо, защитник согласился сменить номер на 24-й.
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб получит 103 млн евро и бонусные выплаты – до 30% от суммы трансфера.
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Беллингем взял 5-й номер в «Реале» – как у Зидана. Вальехо будет играть под 24-м
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