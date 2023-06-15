Полузащитник ЦСКА Зделар ответил на вопрос о продолжении карьеры

Полузащитник ЦСКА Зделар заявил, что не собирается уходить из российского клуба
Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар заявил, что не планирует уходить из российского клуба в межсезонье.
«Не рассматриваю никаких предложений от других клубов. На данный момент я сконцентрирован только на игре за ЦСКА. Сейчас у меня только одно желание — уехать домой и отдохнуть с семьей. Затем вернусь в Россию и буду готовиться к новому сезону в составе своей команды», — сказал Зделар Sport24.
ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником «Партизана» Сашей Зделаром в июле 2022 года. Соглашение рассчитано на три года и подразумевает возможность продления.
В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский футболист сыграл в 26 матчах за армейцев.