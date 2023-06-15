Полузащитник ЦСКА Зделар ответил на вопрос о продолжении карьеры

«Не рассматриваю никаких предложений от других клубов. На данный момент я сконцентрирован только на игре за ЦСКА. Сейчас у меня только одно желание — уехать домой и отдохнуть с семьей. Затем вернусь в Россию и буду готовиться к новому сезону в составе своей команды», — сказал Зделар Sport24.