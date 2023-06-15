ЦСКА: пять футболистов играли с травмами против "Краснодара"

- Да, у Медины травма — трещина в фаланге пальца. Он с ней играл, начиная с 7-й минуты суперфинала. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая. Тут важно добавить, что как минимум половина команды — герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, Мойзес отыграл финал с серьезным повреждением боковой связки, Чалов — с больной задней, да и Баха [Зайнутдинов] с Кучаевым играли, по сути, на одной ноге, - поделился информацией Брейдо в телеграм-канале.

На минувших выходных ЦСКА сумел завоевать трофей . Дружина Владимира Федотова выиграла Кубок России, оказавшись сильнее в решающем поединке "Краснодара". Московскому коллективу удалось выйти вперед на 32-й минуте игры. Судивший игру петербуржцев Владислав Безбородов наказал южан 11-метровым за за неаккуратную игру Олусегуна против Кучаева в штрафной площади. К мячу подошел Федор Чалов и уверенно переиграл стража ворот своего соперника Станислава Агкацева. Коллективы ушли на перерыв при минимальном преимуществе москвичей. Во вторые 45 минут встречи команде Владимира Ивича удалось установить равенство на табло благодаря точному удару колумбийца Джона Кордобы. Кто поднимет над головой заветный трофей решалось в серии 11-метровых, в которой победу праздновали армейцы. Примечательно, что все футболисты, у которых были проблемы вышли в основе ЦСКА на решающую игру.