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В "Оренбурге" сообщили о решении тренера Лички покинуть футбольный клуб

Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" чех Марцел Личка принял решение покинуть команду. Об этом ТАСС в четверг сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

В "Оренбурге" сообщили о решении тренера Лички покинуть клуб
© ТАСС

"Он принял решение уйти из клуба. Мы хотели его сохранить, он провел очень качественную, хорошую работу. Никаких обид на него нет, это его выбор, который надо уважать", - сказал Андреев.

Личке 45 лет, он работал в должности главного тренера "Оренбурга" с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 он вывел команду в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). В прошедшем розыгрыше РПЛ "Оренбург" занял седьмое место, набрав 46 очков в 30 матчах.

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