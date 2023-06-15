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«Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче

Прошедший на стадионе «Газпром Арена» ретроматч между «Зенитом» и сборной России завершился вничью со счётом 1:1.

«Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче
© РИА Новости

В основное время матча команды забили друг другу по голу — Евгений Алдонин открыл счёт на 45-й минуте, а Павел Погребняк сравнял на 56-й. Сборная России и «Зенит» должны были бить пенальти, однако в итоге отказались от послематчевой серии, зафиксировав на табло 1:1.

Матч состоялся в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), игра была приурочена к 15 летию победы сине бело голубых в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды на Евро 2008.

В стартовом составе сборной России на поле появились Габулов, Шишкин, Колодин, Янбаев, Алдонин, Каряка, Семшов, Аленичев, Билялетдинов, Титов и Кириченко. У «Зенита» вышли Малафеев, Игонин, Вьештица, Жирков, Широков, Зырянов, Денисов, Цветков, Файзулин, Аршавин и Погребняк

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