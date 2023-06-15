«Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче

Прошедший на стадионе «Газпром Арена» ретроматч между «Зенитом» и сборной России завершился вничью со счётом 1:1.

В основное время матча команды забили друг другу по голу — Евгений Алдонин открыл счёт на 45-й минуте, а Павел Погребняк сравнял на 56-й. Сборная России и «Зенит» должны были бить пенальти, однако в итоге отказались от послематчевой серии, зафиксировав на табло 1:1.

Матч состоялся в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), игра была приурочена к 15 летию победы сине бело голубых в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды на Евро 2008.