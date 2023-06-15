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Мбаппе: моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что собирается и дальше выступать за французский клуб, несмотря на отказ продлевать контракт.

Мбаппе: моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант
© Чемпионат.com

«Объяснить, почему я собираюсь остаться в клубе, не продлевая контракт? Тут нечего объяснять. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю.

Я отправил письмо в клуб, но это было давно, не во время международного перерыва. У меня были свои причины сделать это», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года. Действующее соглашение нападающего с парижским клубом рассчитано до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.

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