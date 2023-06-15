Мбаппе: моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант

«Объяснить, почему я собираюсь остаться в клубе, не продлевая контракт? Тут нечего объяснять. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю.



Я отправил письмо в клуб, но это было давно, не во время международного перерыва. У меня были свои причины сделать это», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».