«Уфа» объявила об уходе защитника Ивана Темникова

«Футбольный клуб «Уфа» и Иван Темников по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.



Иван Темников перешёл в нашу команду в сентябре 2022 года. За «Уфу» защитник провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.



Мы благодарим Ивана за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры», — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале.