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«Уфа» объявила об уходе Ивана Темникова

«Уфа» объявила об уходе своего защитника Ивана Темникова. Сообщается, что футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Уфа» объявила об уходе защитника Ивана Темникова
© Соцсети

«Футбольный клуб «Уфа» и Иван Темников по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.

Иван Темников перешёл в нашу команду в сентябре 2022 года. За «Уфу» защитник провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.

Мы благодарим Ивана за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры», — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале.

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