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Футболист "Челси" может перейти в саудовский "Аль-Наср"

Футболист лондонского "Челси" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в саудовском "Аль-Насре". Об этом сообщает Foot Mercato.

Роналду порекомендовал «Аль-Насру» приобрести игрока Ла Лиги
© Елена Руско/РИА «Новости»

По информации источника, стороны ведут переговоры по поводу перехода. Контракт Зиеша с "Челси" рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зиеш принял участие в 18 матчах, в которых не забил ни одного мяча, но сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает марокканца в €18 млн. Напомним, что Зиеш является другом нападающего "Спартака" Промеса.

Напомним, за "Аль-Наср" выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. 2 января он стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В минувшем сезоне провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. "Аль-Наср" финишировал вторым, победителем стал "Аль-Иттихад".

Издание AS сообщало, что Криштиану Роналду не только выполняет обязанности на поле, но и рекомендует своего клубу место проведения предсезонной подготовки и советует игрока для перехода.

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