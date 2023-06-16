Источник: «Спартак» интересовался игроком сборной Колумбии

Согласно сведениям источника, Морелос мог перейти в «Спартак» на правах свободного агента этим летом. Сам футболист был не против переезда в Россию. Однако московский клуб так и не сделал официального предложения по Морелосу, отказавшись от его кандидатуры по решению спортивного департамента клуба.