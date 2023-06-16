Экс-футболист Файзулин: не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим

«Мне сложно сравнить «Зенит»-2008 и нынешний. Не люблю такие вопросы. У нас были хорошие игроки, да и сейчас тоже приличная бригада. Я не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим. Сложно сказать», — сказал Виктор Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.