$83.96-0.3690.97-0.10

Файзулин: не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим. Сейчас тоже приличная бригада

Бывший футболист Виктор Файзулин сравнил нынешний «Зенит» с составом 2008 года.

Экс-футболист Файзулин: не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим
© Чемпионат.com

«Мне сложно сравнить «Зенит»-2008 и нынешний. Не люблю такие вопросы. У нас были хорошие игроки, да и сейчас тоже приличная бригада. Я не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим. Сложно сказать», — сказал Виктор Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Вчера, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся ретроматч составов «Зенита» и сборной России 2008 года. Игра была приурочена к 15 летию победы сине бело голубых в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды России на Евро 2008. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители