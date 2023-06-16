Глава ВТБ одним словом описал итоги сезона для «Динамо»

"Итоги сезона? Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой. Наша команда будет предпринимать большие усилия для того, чтобы следующий сезон получился намного успешнее. С финансированием у нас все стабильно. Новый тренер придет, но пока я не знаю, кто им будет. Обязательно будем продолжать работу с молодежью. Но пока у нас нет успеха, который был в прошлом", - заявил Костин.