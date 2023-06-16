Полузащитник «Спартака» Денисов высказался о своём удалении в матче с «Химками»

«Поле было плохо полито, плюс оно было сухое из за того, что стояло солнце, было очень жарко и душно. В этот момент идёт передача на Кейта, он в борьбе, я подсказываю ему пропустить. Бальде то ли продлил, то ли оставил, и получается, что Андраде уже бежит на меня. Я хочу уйти от него, убрать мяч в сторону, убираю далеко и выскакивает Бикел. Я не хотел играть в мяч, хотел просто поставить ногу, чтобы остановить его и он не успел сыграть. Бикел успел «проткнуть» мяч, а у меня нога пошла по инерции. Понимаю, что я не коснулся Бикела, а он начинает орать.



Я вообще в шоке, я не понял, как в этой ситуации можно было закричать или сделать вид, что тебе больно. В динамике можно не заметить, подумал, что, может быть, я реально его задел. Подумал: «штрафной и штрафной». Потом смотрю на судью и понимаю, что у меня уже есть жёлтая карточка, а Кукуляк достаёт ещё одну. Я подхожу, пытаюсь услышать объяснения с его стороны. Там же ещё был линейный арбитр, который мог подсказать, что ничего не было. Ну ничего конкретного и толкового я не услышал, никаких объяснений. Ушёл в раздевалку, посмотрел эпизод. Всё стало понятно», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».