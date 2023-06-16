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«Челси» и Бакайоко расторгли контракт. За хавбека отдали 40 млн евро в 2017-м, он 4 раза уходил в аренду

«Челси» сообщил об уходе Тьемуэ Бакайоко из команды.

«Челси» объявил об уходе полузащитника Тьемуэ Бакайоко
© Sports.ru

Французский футболист стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро.

Тьемуэ Бакайоко провел за «синих» 43 матча в общей сложности, забил 3 гола, сделал 3 ассиста и выиграл Кубок Англии в 2018 году.

После этого футболист играл на правах аренды за «Милан» (дважды), «Наполи» и «Монако».

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