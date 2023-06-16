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Amnesty International: рабочие-мигранты столкнулись с нарушениями прав на ЧМ-2022 в Катаре

Международная правозащитная организация Amnesty International на своем официальном сайте опубликовала доклад, в котором рассказала о многочисленном нарушении трудовых прав рабочих-мигрантов по ходу проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мигрантов на ЧМ-2022 часами заставляли работать стоя и платить за наем
© globallookpress.com

Организация провела опрос 22 рабочих из трех стран и выяснила, что для того, чтобы получить работу на мундиале, им пришлось заплатить нелегальный сбор местной компании Teysser. Сумма сбора составила от $200 до $600, что являлось третью от потенциально возможного заработка.

Более трети рабочих сообщили, что их трудовой день составлял 12 часов, зачастую у них не было возможности сесть. Часть из мигрантов отработала 38 дней подряд и не получила никакой компенсации за переработку, что нарушает нормы катарского законодательства.

Чемпионом мира 2022 года по футболу стала сборная Аргентины, которая в финале в серии пенальти оказалась сильнее Франции.

Ранее обнявшему Лионеля Месси на поле китайскому болельщику вынесли приговор.

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