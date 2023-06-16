Беларусь упустила победу в концовке матча с Израилем

В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы I квалификации чемпионата Европы-2024. Беларусь на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште уступила команде Израиля, пропустив два гола в самой концовке встречи.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Макс Эбон, но после 85-й минуте израильтяне переломили ход игры. Шон Вайссман реализовал пенальти, а в компенсированное время победу Израилю точным ударом принёс Оскар Глоч.

В параллельном матче сборная Швейцарии на выезде одержала победу в матче с Андоррой со счётом 2:1. В составе «нати» отличились Ремо Фройлер и Зеки Амдуни. Амдуни стал первым швейцарским футболистом, который отличился в трёх подряд матчах за сборную, после Марио Гаврановича в 2012 году.

Третий матч группы завершился вничью – команда Косово поделила очки с Румынией (0:0).