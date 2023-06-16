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Промес признан лучшим игроком "Спартака" в сезоне 2022-2023

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес стал лучшим игроком сезона красно-белых по итогам голосования на официальном сайте клуба. Квинси Промес признан лучшим футболистом московского "Спартака" в сезоне 2022-2023. Голосование, по итогам которого победил голландец, проходило на официальном сайте красно-белых. Отметим, что в соперниках у Промеса были: защитник Георгий Джикия, полузащитники Роман Зобнин и Руслан Литвинов, а также форвард Александр Соболев.

Промес признан лучшим игроком "Спартака" в сезоне 2022-2023
© Rusfootball

В прошедшем сезоне Квинси Промес принял участие в 27-ми матчах чемпионата России по футболу. Нидерландский игрок сумел записать на свой счет 20 забитых мячей и оформить 7 результативных передач. В Кубке страны Промес сыграл в 9-ти поединках. В них голландец забил 5 раз и оформил 3 ассиста.

Действующее соглашение 31-летнего Квинси Промеса с московским "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость нападающего красно-белых в 11 миллионов евро.

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