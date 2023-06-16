РФС подписал соглашение о сотрудничестве с СПбГУ

— Санкт Петербургский университет — это уникальный научно образовательного комплекс, имеющий огромное значение для развития всего российского общества. Символично и очень важно для нас, что это соглашение подписано здесь, в Петербурге, в рамках такого знакового для страны форума. Это не просто формальный документ — мы уже предпринимаем совместные попытки развивать образовательный процесс, дать студентам понимание, какую карьеру они могут сделать в футбольной индустрии, — сказал президент РФС Александр Дюков.