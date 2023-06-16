$83.65-0.3191.63+0.67

РФС подписал соглашение о сотрудничестве с СПбГУ

Российский футбольный союз (РФС) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил соглашение о сотрудничестве с Санкт Петербургским государственным университетом, сообщается на официальном сайте РФС.

РФС подписал соглашение о сотрудничестве с СПбГУ
© Матч ТВ

— Санкт Петербургский университет — это уникальный научно образовательного комплекс, имеющий огромное значение для развития всего российского общества. Символично и очень важно для нас, что это соглашение подписано здесь, в Петербурге, в рамках такого знакового для страны форума. Это не просто формальный документ — мы уже предпринимаем совместные попытки развивать образовательный процесс, дать студентам понимание, какую карьеру они могут сделать в футбольной индустрии, — сказал президент РФС Александр Дюков.

Ранее в пятницу РФС также заключил соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. «Газпром Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ 2023.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители