Стало известно, как «Ростов» будет закрывать долги по зарплатам

"На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая - от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами футболистов. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность", - цитирует Голубева ТАСС.