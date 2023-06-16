Стало известно, как «Ростов» будет закрывать долги по зарплатам

Губернатор Голубев: в "Ростове" ликвидируют задолженность с помощью трансферов игроков
Задолженность по зарплатам в футбольном клубе "Ростов" небольшая, команда ликвидирует ее за счет трансферов игроков. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая - от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами футболистов. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность", - цитирует Голубева ТАСС.
В минувшем сезоне "Ростов" под руководством Валерия Карпина занял четвертое место в турнирной таблице, пропустив вперед лишь петербургский "Зенит", московские ЦСКА и "Спартак". В Кубке России донской клуб дошел до первого этапа полуфинала Пути регионов.
Ранее экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин затруднился предсказать будущее команды в сезоне-2023/24 из-за неясности с трансферами.