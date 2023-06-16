$83.65-0.3191.63+0.67

Губернатор Голубев: в "Ростове" ликвидируют задолженность с помощью трансферов игроков

Задолженность по зарплатам в футбольном клубе "Ростов" небольшая, команда ликвидирует ее за счет трансферов игроков. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Стало известно, как «Ростов» будет закрывать долги по зарплатам
© РИА Новости

"На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая - от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами футболистов. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность", - цитирует Голубева ТАСС.

В минувшем сезоне "Ростов" под руководством Валерия Карпина занял четвертое место в турнирной таблице, пропустив вперед лишь петербургский "Зенит", московские ЦСКА и "Спартак". В Кубке России донской клуб дошел до первого этапа полуфинала Пути регионов.

Ранее экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин затруднился предсказать будущее команды в сезоне-2023/24 из-за неясности с трансферами.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители