«Балтика» выкупила Сергея Пряхина у ЦСКА

Российский футболист Сергея Пряхин стал игроком "Балтики" на постоянной основе. "Балтика" на своих ресурсах сообщила о том, что выкупила у ЦСКА 20-летнего россиянина Сергея Пряхина, играющего на позиции атакующего полузащитника. Футболист подписал трудовой договор с калининградцами, который рассчитан на 3 года.