«Балтика» выкупила Сергея Пряхина у ЦСКА

Официально: "Балтика" выкупила полузащитника Пряхина у ЦСКА
Российский футболист Сергея Пряхин стал игроком "Балтики" на постоянной основе. "Балтика" на своих ресурсах сообщила о том, что выкупила у ЦСКА 20-летнего россиянина Сергея Пряхина, играющего на позиции атакующего полузащитника. Футболист подписал трудовой договор с калининградцами, который рассчитан на 3 года.
Сергея Пряхин - выпускник академии ЦСКА. Летом прошлого года футболист отправился в аренду в "Балтику". В майке калининградского коллектива Сергей сыграл 28 поединков в Первой лиге. В них он сумел забить 4 гола. Также в активе Пряхина 1 голевой пас. Дружина Сергея Игнашевича следующий сезон проведет в РПЛ.