$83.65-0.3191.63+0.67

Официально: "Балтика" выкупила полузащитника Пряхина у ЦСКА

Российский футболист Сергея Пряхин стал игроком "Балтики" на постоянной основе. "Балтика" на своих ресурсах сообщила о том, что выкупила у ЦСКА 20-летнего россиянина Сергея Пряхина, играющего на позиции атакующего полузащитника. Футболист подписал трудовой договор с калининградцами, который рассчитан на 3 года.

«Балтика» выкупила Сергея Пряхина у ЦСКА
© Rusfootball

Сергея Пряхин - выпускник академии ЦСКА. Летом прошлого года футболист отправился в аренду в "Балтику". В майке калининградского коллектива Сергей сыграл 28 поединков в Первой лиге. В них он сумел забить 4 гола. Также в активе Пряхина 1 голевой пас. Дружина Сергея Игнашевича следующий сезон проведет в РПЛ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители