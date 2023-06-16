Технология офсайдных линий стала доступна РФС

Соглашение с Rigour Tech об использовании системы определения офсайдных линий заключили в феврале. Уже к концу сезона-2022/2023 технология должны была применяться судейскими бригадами на всех матчах Российской Премьер-Лиги и в телетрансляциях. Процесс затянулся по вине ФИФА, осуществлявшей сертификацию технологии.