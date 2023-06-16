$83.65-0.3191.63+0.67

Технология офсайдных линий стала доступна РФС – источник

ФИФА сертифицировала технологию построения виртуальных офсайдных линий, которую разработала китайская компания Rigour Tech, партнёр Российского футбольного союза (РФС). С нового сезона судьи при просмотре повторов смогут использовать данную технологию, сообщает «РБК-Спорт».

Технология офсайдных линий стала доступна РФС
© РИА Новости

Соглашение с Rigour Tech об использовании системы определения офсайдных линий заключили в феврале. Уже к концу сезона-2022/2023 технология должны была применяться судейскими бригадами на всех матчах Российской Премьер-Лиги и в телетрансляциях. Процесс затянулся по вине ФИФА, осуществлявшей сертификацию технологии.

Добавим, что контракт РФС с британской компанией Hawk-Eye Innovations, обеспечивавшей работу VAR в чемпионате России, завершился летом 2023 года. Система VAR официально была включена в футбольные правила в 2018 году.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители