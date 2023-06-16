Чернов продолжит карьеру в «Ростове»

По информации источника, трудовой договор, действующий до 30 июня 2024 года, будет аннулирован по обоюдному согласию. Свою карьеру 30-летний футболист продолжит в "Ростове".

За "Краснодар" Чернов выступал с 2020 года. За это время в составе "быков" он провел 36 матчей, в которых отличился три раза. В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды выступал за "Ростов". В составе команды Валерия Карпина футболист провел 23 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В итоговой таблице чемпионата России дончане заняли четвертую строчку.