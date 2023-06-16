Глава судейства РФС отреагировал на новость, что в РПЛ вернутся офсайдные линии

«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провёл всю подготовительную работу. После получения сертификации в кратчайшие сроки сможем запустить систему», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.