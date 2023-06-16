Жирков назвал самый лучший год в истории российского футбола

«Думаю, 2008 — самый лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро. Приятно, когда все это вспоминают», — сказал экс-футболист.

15 июня Жирков в составе петербургского «Зенита» принимал участие в ретро-матче против сборной России образца 2008 года. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России отличился Евгений Алдонин , у «Зенита» забил Павел Погребняк .

За свою карьеру 39-летний Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В составе лондонского «Челси» он по разу победил в Английской премьер-лиге, Кубке и Суперкубке Англии, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.