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Жирков назвал самый лучший год в истории российского футбола

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков назвал 2008 год лучшим в истории российского футбола. Его слова передает «Чемпионат.com».

Жирков назвал самый лучший год в истории российского футбола
© РИА Новости

«Думаю, 2008 — самый лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро. Приятно, когда все это вспоминают», — сказал экс-футболист.

15 июня Жирков в составе петербургского «Зенита» принимал участие в ретро-матче против сборной России образца 2008 года. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России отличился Евгений Алдонин, у «Зенита» забил Павел Погребняк.

За свою карьеру 39-летний Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В составе лондонского «Челси» он по разу победил в Английской премьер-лиге, Кубке и Суперкубке Англии, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.

Ранее бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал, что экс-наставник национальной команды Гус Хиддинк учил его сексуальным танцам.

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