«Астон Вилла» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора

Мончи на протяжении 10 лет выступал за «Севилью» в качестве вратаря, а после завершения карьеры приступил к деятельности спортивного директора клуба. При содействии Мончи «Севилья» семь раз выигрывала Лигу Европы, дважды – Кубок Испании и Суперкубок Европы. Мончи также успел поработать в «Роме» в качестве спортивного директора в 2017 году, проведя в итальянском клубе два года и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, прежде чем снова вернуться в «Севилью».