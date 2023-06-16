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Источник: Аршавин покинет «Зенит» 1 июля

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин покинет клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

СМИ: Аршавин покинет «Зенит» 1 июля
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Отмечается, что, с большой долей вероятности, Аршавин оставит должность 1 июля.

Аршавин выступал за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–2015 годах. В составе сине-бело-голубых Андрей трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Карьеру игрок закончил в 2018 году в составе казахстанского «Кайрата». Аршавин проходил обучение в Центре повышения квалификации тренеров Академии «Зенита», где получил лицензию категории С.

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