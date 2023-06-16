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Агент игрока "Спартака" Дуарте исключил уход своего клиента из клуба

Аугусто Параха, агент защитника столичного "Спартака" Алексиса Дуарте, исключил уход своего клиента из клуба в текущее летнее трансферное окно. Об этом он сообщил в интервью "Спорт-Экспрессу".

Агент Дуарте заявил, что игрок никуда не уйдет из «Спартака»
© РИА Новости

По его словам, футболист счастлив выступать в составе самого титулованного клуба России.

"Останется ли Дуарте в "Спартаке"? Он же только совсем недавно пришел. Вы думаете, что он уйдет из такого большого клуба, как "Спартак"? Алексис очень счастлив и останется в этом клубе", - заявил агент.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний парагваец провел на поле восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Красно-белые завершили сезон в РПЛ на третьей строчке в турнирной таблице. Ранее портал Metaratings объявил о том, что защитник "Краснодара" Евгений Чернов подпишет контракт с "Ростовом".

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