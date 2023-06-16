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Армения в гостях сенсационно обыграла Уэльс

Сборная Армении переиграла национальную команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Армения в гостях сенсационно обыграла Уэльс
© РИА Новости

Игра прошла на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и завершилась уверенной победой команды под руководством Олега Петракова со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Грант-Леон Ранос и Лукас Зеларян, оформившие по дублю.

У валлийской команды голы на свой счет оформили Дэниэл Джеймс и Харри Уилсон.

На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил 30-летний нападающий Киффер Мур.

После этой победы армянская сборная набрала три очка и поднялась на четверную строчку в турнирной таблице группы D, проведя два матча из восьми.

Уэльс с четырьмя баллами после трех игр занимает вторую позицию в группе.

Следующий матч футболисты сборной Армении проведут против национальной команды Латвии 19 июня в Ереване.

Ранее экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров негативно высказался о возможном уходе Андрея Аршавина из «Зенита».

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