Манчини рассказал о тактике на матч с Нидерландами

UEFA Сборные Нидерландов и Италии 18 июня встретятся в «бронзовом финале» Лиги наций

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Betassist рассказывает, где и во сколько можно будет увидеть этот матч.

Сегодня, 18 июня, в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе «Де Гролс Весте» состоится полуфинальный матч Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 между сборными Нидерландов и Хорватии.

Стартовый свисток главного арбитра матча шведа Гленна Нюберга прозвучит в 16:00 мск. На территории России в прямом эфире этот матч будет транслироваться в онлайн-платформе «Okko Спорт».

Фаворитом предстоящей встречи по линии букмекеров считаются голландцы. Сделать ставку на победу оранжевых предлагается с коэффициентом 2.28, тогда как успех действующих чемпионов Европы идёт за 2.99. Ничья по итогам основного времени матча оценивается за 3.64.

Аналитики ждут результативного футбола в исполнении двух команд: тотал больше 2.5 идёт за 1.77, а тотал меньше — за 2.12. Ставка «обе забьют» оценена котировкой в 1.64.