Франция обыграла Гибралтар и закрепилась на первом месте в группе отбора на Евро-2024

На стадионе "Алгарве" в Португалии завершился матч третьего тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года между сборными Гибралтара и Франции. Игра закончилась победой французских футболистов со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отличились нападающие Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. Автогол на свой счет записал футболист сборной Гибралтара Аймен Муэли

© Dylan Martinez/Reuters

Таким образом, сборная Франции набрала девять очков и лидирует в турнирной таблице группы B. Гибралтар замыкает таблицу, не заработав очков. 19 июня национальная команда Франции проведет встречу со сборной Греции. В этот же день гибралтарцы сыграют с Ирландией.