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Франция обыграла Гибралтар и закрепилась на первом месте в группе отбора на Евро-2024

На стадионе "Алгарве" в Португалии завершился матч третьего тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года между сборными Гибралтара и Франции. Игра закончилась победой французских футболистов со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отличились нападающие Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. Автогол на свой счет записал футболист сборной Гибралтара Аймен Муэли

Франция обыграла Гибралтар и закрепилась на первом месте в группе отбора на Евро-2024
© Dylan Martinez/Reuters

Таким образом, сборная Франции набрала девять очков и лидирует в турнирной таблице группы B. Гибралтар замыкает таблицу, не заработав очков. 19 июня национальная команда Франции проведет встречу со сборной Греции. В этот же день гибралтарцы сыграют с Ирландией.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет летом 2024 года в Германии. Ранее сообщалось, что сборная Англии разгромила Мальту в матче третьего тура квалификации на чемпионат Европы 2024.

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