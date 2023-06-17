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Футболистки "Зенита" обыграли ЦСКА и стали обладательницами Суперкубка России

Петербургский "Зенит" обыграл в серии пенальти московский ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу среди женских команд. Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Футболистки "Зенита" стали обладательницами Суперкубка России
© ТАСС

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболистки "Зенита" - 5:4. В составе победившей команды гол забила Екатерина Пантюхина (71-я минута). У ЦСКА отличилась Екатерина Братко (79).

Матч между "Зенитом" и ЦСКА стал первым в истории российского женского футбола, на котором работала система видеоассистента рефери (VAR). Главным арбитром VAR была Анастасия Пустовойтова, ее ассистентом - Екатерина Курочкина.

Суперкубок России среди женских команд проводился в третий раз. Ранее трофей дважды выигрывал московский "Локомотив".

По итогам прошедшего сезона "Зенит" стал чемпионом России, ЦСКА выиграл кубок страны, обыграв в финале команду из Санкт-Петербурга.

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