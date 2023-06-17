Форвард "Барселоны" Левандовски объяснил, почему тренер Хави хочет подписать Киммиха
Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб может подписать немецкого хавбека мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха. Его слова передает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.
"Почему Хави настаивает на подписании Киммиха? Такой игрок – мечта любого тренера, и в этом нет никакого секрета", – заявил нападающий "Барселоны".
В прошедшем сезоне чемпионата Германии Киммих принял участие в 33 матчах, в которых забил пять мячей. Он выступает за мюнхенский клуб с 2015 года.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Киммиха составляет €80 млн. 16 июня сообщалось, что "Барселона" может передать часть акций клуба во владение частному инвестиционному фонду.
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