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Родриго: чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Родриго: чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше
© Чемпионат.com

«Для меня Мбаппе — десятка, феномен. Он один из лучших игроков. Нам сейчас нужен игрок на его позицию. Килиан очень хочет перейти в «Реал». Но сейчас у него есть контракт с «ПСЖ», нужно уважать это.

Думаю, чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие игроки. Решение будет за Флорентино Пересом и Карло Анчелотти», — приводит слова Родриго COPE.

Ранее появилась информация, что форвард отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

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