Родриго: чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше

«Для меня Мбаппе — десятка, феномен. Он один из лучших игроков. Нам сейчас нужен игрок на его позицию. Килиан очень хочет перейти в «Реал». Но сейчас у него есть контракт с «ПСЖ», нужно уважать это.



Думаю, чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие игроки. Решение будет за Флорентино Пересом и Карло Анчелотти», — приводит слова Родриго COPE.