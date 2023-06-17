Украинец Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину. Об этом он порассуждал в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored.

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«Никаких шансов, что я пожму руку. Я никогда не пойму их реакцию», — заявил он.

Спортсмен также обвинил россиян в отсутствии реакции на происходящее в мире.

Ранее Зинченко рассказал, что не хочет вспоминать проведенное в России время. «Честно говоря, я даже ничего не хочу слышать об этой стране», — подчеркнул он.