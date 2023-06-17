$83.65-0.3191.63+0.67

Украинец Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину. Об этом он порассуждал в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored.

Украинец Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину
© Lenta.ru

«Никаких шансов, что я пожму руку. Я никогда не пойму их реакцию», — заявил он.

Спортсмен также обвинил россиян в отсутствии реакции на происходящее в мире.

Ранее Зинченко рассказал, что не хочет вспоминать проведенное в России время. «Честно говоря, я даже ничего не хочу слышать об этой стране», — подчеркнул он.

Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча

Защитник начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

10
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители