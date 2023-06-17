Сулейманов: «На продолжении карьеры в Израиле сказалась моя дисквалификация»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Шапи Сулейманов в интервью «Матч ТВ» рассказал о драке в чемпионате Израиля, после которой был дисквалифицирован на 10 матчей, и влиянии этого инцидента на дальнейшую карьеру.

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По словам Сулейманова, он не считает себя главным виновником произошедшего, но жалеет, что это могло повлиять на его карьеру.

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— На продолжение вашей карьеры в «Хапоэле» из Беэр Шевы повлияла десятиматчевая дисквалификация, полученная в мае за драку после матча против «Маккаби» (Хайфа)?

— Думаю, повлияла. Две игры уже пропустил, на следующий сезон перенеслось восемь, а это почти два месяца. Мог играть только в еврокубках, но не каждый клуб согласен на такой вариант, в чемпионате тоже нужно выходить на поле. Жаль, но не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться или кого то бить. На повторе видно: меня первого ударили по затылку, дальше пошла ответная реакция.

— Того, кто вас ударил, как наказали?

— Знаю, что его собирались дисквалифицировать на 15 матчей.

— У вас был шанс вообще не ввязываться в потасовку?

— Мы праздновали гол, забитый на последних секундах, вся команда выбежала на поле. Вижу, начинается заварушка, один из соперников толкает моего партнера. Не хотел никого бить, в жизни не начинал первым. Приблизился, чтобы сказать зачинщику: «Отойди и никого не трогай», но вдруг последовал удар в область затылка. И я перепутал: подумал на одного, а бил другой. Мгновенно отреагировал, ударил в ответ ладошкой. Как оказалось, не того. В тот же день извинился перед этим человеком, Долевом Хазизом, написал ему после матча. Он ответил: «Нет проблем».

— В январе у вас было четыре матча дисквалификации за снос Эдена Карцева из «Маккаби» (Нетания). С ним тоже потом говорили?

— Да, я не злопамятный, всегда готов замять конфликт. В той игре Карцев пять шесть раз бил меня сзади по ногам, а перед тем, как я в него влетел, наступил на ногу и ударил локтем. Судья промолчал, я ответил. После матча поговорили спокойно, причем по русски — у Карцева родители из Белоруссии. Встретились, пожали руки.

— Что сказал вам после дисквалификации главный тренер «Хапоэля» Эльянив Барда?

— Тренер всегда поддерживал, говорил: «В Израиле такое случается». Хотел, чтобы я остался, но не всё зависело от него. Барда хороший тренер, долго играл за сборную Израиля и «Генк», был капитаном бельгийской команды. Знает футбол, понимает и защищает футболистов. Крутой мужик, желаю ему только хорошего, — сказал Сулейманов в интервью «Матч ТВ».