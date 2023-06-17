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Кержаков возглавил европейский клуб

Сербский «Спартак» объявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о назначении главным тренером Александра Кержакова.

Кержаков возглавил европейский клуб
© РИА Новости

Контракт с 40-летним российским специалистом подписан на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. «Спартак» из города Суботица выступает в Высшей лиге Сербии. По итогам плей-офф в сезоне-2022/2023 клуб занял десятое место в турнирной таблице.

Ранее в 2023 году на протяжении двух месяцев Кержаков возглавлял другой европейский клуб, кипрскую «Кармиотиссу». 1 апреля команда объявила об уходе специалиста, подчеркнув, что он оставил пост главного тренера по собственному желанию. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

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